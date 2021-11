Scandinavian Auto Maroc déploie le «Volvo Driver’s Club»

Scandinavian Auto Maroc, l’importateur de Volvo a fait de la satisfaction client l’une de ses priorités. En plus de son programme «Volvo Personal Service», l’importateur de la marque invite ses clients à adhérer à son nouveau programme baptisé «Volvo Driver’s Club», l’objectif consistant à profiter d’une palette d’avantages exclusifs.

Entretien ou réparation, ce service Volvo est conçu selon une nouvelle approche destinée à faciliter au maximum la vie des clients de la marque. Dans le détail, il permet à ses derniers de bénéficier d’une multitude d’avantages, dont une assistance au niveau le plus élevé, un service jockey (avec prise en charge du véhicule chez le client et retour chez lui), des remises importantes en matière de services après-vente (de 20 à 30% selon l’âge du véhicule) et sur les accessoires, la possibilité pour le client Volvo de se voir octroyer une voiture de remplacement en cas d’accident ou de réparation, un accès à des prix préférentiels de location…

Grâce à ce programme, les équipes de Volvo Cars Maroc assisteront désormais les clients en cas de crevaison et se déplaceront, même si cette crevaison ne concerne qu’un seul pneu. En adhérant à ce programme, la clientèle de l’importateur local de la marque se voit en outre attribuer une carte Volvo prépayée de retrait et de paiement à débit immédiat, gérée par le partenaire CIH et utilisable partout dans le Royaume. Grâce à cette carte qui leur donne accès à toute une liste de privilèges, les clients de Volvo pourront bénéficier d’une large palette de services digitaux et e-commerce.

Par ailleurs, les membres du «Volvo Driver’s Club» seront régulièrement invités aux ventes privées qui sont organisées par Volvo. Ils auront la primeur sur les nouveautés et/ou promotions de la marque. Ils bénéficieront en plus d’une large panoplie d’avantages et de remises auprès de tous les établissements conventionnés avec Volvo et avec CIH (hôtels, restaurants, marques de mode, magasins d’ameublement/cadeaux, cinémas, papeteries et librairies, pharmacies et parapharmacies…).