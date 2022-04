Se concentrer sur les secteurs porteurs [Par Jamal Berraoui]

Le gouvernement a fait ses choix. En démocratie on en prend acte d’abord, on les critique ensuite s’il y a lieu. Maintenant on ne peut pas tout sacrifier au social, nous avons un outil productif à soutenir, des secteurs à maintenir, d’autres porteurs à accompagner pour aller au plus haut rendement.

On n’en parle pas beaucoup, mais nous avons une bataille à mener sur les réserves de change. Le renchérissement de nos importations est un facteur oppressant. Les virements des MRE constituent une bonne nouvelle, mais ne peuvent absorber l’impact de la conjoncture.