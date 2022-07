Sébastien Roger : « La proximité avec Tanger Med nous permet d’avoir la réactivité nécessaire pour traiter des flux d’urgence »

Un des leaders de la logistique contractuelle, GEFCO joue un rôle clé dans la continuité des chaines de production du secteur automobile européen. Présent dans 47 pays et employant 11500 personnes dans le monde, l’expert mondial de la chaîne logistique multimodale est également présent dans le secteur de l’aéronautique, de la pharmacie, de l’énergie ou encore de la distribution. Depuis son implantation dans la zone logistique de Tanger Med, GEFCO Maroc voit grand à Medhub. Son DG, Sébastien Roger, revient sur les ambitions de la société.

Sébastien Roger : Notre entrepôt traite à la fois des flux import de pièces automobiles depuis l’Europe et export de pièces produites au Maroc vers les usines en Europe. Cette position stratégique au cœur des flux logistiques automobile, a suivi la forte croissance de cette industrie majeure au Maroc. Grâce aux talents de nos équipes, de nos process et de nos outils, nous avons su accompagner cette croissance tout en faisant progresser encore notre qualité de service.

Notre flexibilité a également permis à nos clients d’utiliser notre entrepôt comme zone tampon pendant les périodes difficiles de COVID, mais aussi de la crise des semi-conducteurs. Par définition, la supply chain n’aime pas les STOP and GO que nous avons eus durant ces derniers mois, mais c’est notre rôle de logisticien d’accompagner nos 110 clients qui nous confient leurs flux pour amortir ces chocs et si j’en crois leurs retours, ils ont apprécié notre adaptation permanente à ce contexte.

Challenge : En quoi la proximité de Medhub avec le complexe portuaire Tanger Med est un avantage pour votre activité ?

Comme je l’indiquais, nous sommes au cœur des flux logistiques automobile et Tanger Med/ MedHub est également au cœur des flux logistiques du pays. Naturellement, nous devions unir nos forces pour rendre à nos clients une prestation logistique d’excellence.

La proximité portuaire nous permet d’avoir la réactivité nécessaire pour traiter des flux d’urgence, anticiper également les aléas qui peuvent survenir et alors être sur place pour trouver des solutions le plus rapidement possible pour ne pas pénaliser nos clients.

Je veux aussi saluer le très bon travail collaboratif que nous avons avec les autorités douanières du port, afin de fluidifier ses imports et exports. Le soutien que Tanger Med nous apporte dans ces travaux est déterminant.