Sécurité routière. La NARSA et Vivo Energy Maroc renouvellent leur partenariat

Vivo Energy Maroc a renouvelé son partenariat avec l’Agence Nationale de la Sécurité Routière (NARSA) à travers la signature d’une convention de partenariat d’une durée de trois ans. Ce dernier entend contribuer à l’atteinte de l’objectif national de réduction, à l’horizon de 2026, de la mortalité routière de 50%.

Dans cette optique, de multiples initiatives et programmes de sensibilisation seront adressés au grand public avec notamment un volet spécifique dédié aux professionnels de la route. A cet effet, la prochaine action consiste en une campagne médicale de sécurité routière visant le dépistage des inaptitudes médicales à la conduite chez ces professionnels.

Concrètement, cette convention de partenariat vise à atteindre plusieurs objectifs dont la prise de conscience de la nature des dangers engendrés par le fléau des accidents de la circulation, le fait de pouvoir inculquer aux citoyens les principes fondamentaux d’utiliser correctement l’environnement routier.

Lire aussi | Maroc. DS Automobiles lance la première édition du «Marché des Créateurs»

Il s’agit aussi d’initier les jeunes de façon didactique, pratique et attractive aux règles de la circulation, mais aussi de promouvoir la recherche scientifique et l’expertise dans le domaine de la sécurité routière.

Aussi, la déclinaison de ces objectifs sera assurée à travers quatre axes majeurs de coopération à savoir l’organisation d’actions communes en matière de sécurité routière, l’organisation d’actions de communication online et offline, de sensibilisation et d’éducation routière au profit des différentes cibles.

Il faut y ajouter le déploiement d’actions événementielles et de «street marketing» au profit des conducteurs, la mise en œuvre d’actions à caractère scientifique, mais aussi l’organisation d’actions d’éducation routière et de formation. Enfin, le parrainage et sponsoring des actions menées par la NARSA selon ses programmes d’actions annuels est également planifié.

Lire aussi | SDX Energy. La campagne de forage au Maroc retardée

Parmi les actions phares qui seront mises en œuvre cette année dans le cadre de ce partenariat, la campagne de dépistage des inaptitudes médicales à la conduite, organisée en partenariat avec Vivo Energy Maroc et l’Association Marocaine des Médecins Agréés à certifier l’Aptitude Médicale au Permis de Conduire (ASMAMAP) au profit des conducteurs professionnels. Justement, le lancement officiel de cette action a été programmé dans le cadre de cette cérémonie de signature du nouveau partenariat.

Faut-il souligner que Vivo Energy Maroc poursuit son partenariat avec la NARSA et auparavant le CNPAC (Comité National de Prévention des Accidents de la Circulation) depuis 12 ans à travers des actions de sensibilisation de son personnel ainsi que des automobilistes, et des campagnes d’éducation des populations les plus jeunes. De même que l’engagement de Vivo Energy Maroc pour la sensibilisation à la sécurité routière est constant depuis sa création.