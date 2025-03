Sécurité routière : le RACM dévoile son centre de Prévention Routière

L’Assemblée Générale annuelle du Royal Automobile Club Marocain (RACM) s’est tenue le 26 mars courant au musée de l’Automobile Club à Bouskoura. L’occasion pour l’association de faire le bilan de sa première année d’exercice, de lever le voile sur ses ambitions futures, mais aussi de dévoiler son centre de Prévention Routière.

«C’est avec une grande fierté que je vous retrouve aujourd’hui à l’occasion de cette assemblée générale. Cette dernière marque une étape significative dans la redynamisation du Royal Automobile Club Marocain. Une année au cours de laquelle notre association a relevé de nombreux défis et surtout réaffirmé son rang dans le paysage automobile marocain », a souligné en amorce de son allocution Mohamed Bachiri, Président du Royal Automobile Club Marocain (RACM). Et ce dernier d’ajouter que tout au long de l’année dernière, le RACM a consolidé sa position de référence grâce à l’implication de chaque membre du conseil d’administration, avec un engagement des différentes commissions de l’association et une série d’initiatives au service des valeurs fondatrices et de la vision partagée de l’association.

Lire aussi | Le Royal Automobile Club Marocain inaugure son premier centre de prévention routière

Aussi, le RACM a tenu à mettre à l’honneur durant cette Assemblée Générale de nombreuses personnalités du Royaume qui ont pleinement contribué à la préservation et à la promotion du patrimoine automobile marocain, à la sécurité routière, à la formation des jeunes talents dans le sport mécanique, voire à la promotion de la mobilité durable.

Point d’orgue de cette Assemblée Générale, l’inauguration officielle du Centre de Prévention Routière et de Promotion de la Conduite Responsable, créé par le RACM dans le cadre d’une convention conclue avec la NARSA et la Fédération Marocaine des Assurances. Un espace qui sera destiné à sensibiliser les jeunes, les seniors et les professionnels en entreprise aux bonnes pratiques de conduite sécuritaire et responsable. Le centre est équipé de moyens technologiques innovants, notamment un simulateur de dernière génération, une plateforme thématique de conduite comprenant plusieurs modules de formation, un module de e-learning dédié à l’éco-conduite et à la mécanique élémentaire relative à la sécurité automobile active.

Lire aussi | Sécurité routière : TotalEnergies Marketing Maroc renforce son engagement

Par ailleurs, ce projet prévoit des séances de formation et de sensibilisation à l’éco-conduite, visant à promouvoir des comportements responsables et durables sur les routes. Il inclut également des formations professionnelles spécifiques adaptées aux exigences du métier de transport routier, afin de renforcer les compétences des conducteurs. En outre, ce centre met l’accent sur l’accompagnement des conducteurs en réhabilitation, en matière de conduite automobile. D’après les membres du RACM, ce premier centre constitue une véritable plateforme pilote, conçue pour servir de modèle à une éventuelle duplication dans différentes villes du Royaume.

Toujours est-il que le calendrier d’événements du RACM pour l’année en cours sera bien fourni. Outre la participation de l’association à certains événements phares, dont la célébration du 50ème anniversaire de la Marche Verte à travers le rallye de Dakhla (qui se tiendra du 4 au 9 novembre prochain et reliera Dakhla à Dakar), ou encore le Rallye Maroc Historique prévu du 27 avril au 2 mai prochain, l’association organisera dans le courant de l’année un événement de belle facture baptisé la Semaine de l’automobile, qui célébrera l’histoire riche et fascinante de l’automobile marocaine, tout en mettant en lumière les dernières tendances, les avancées technologiques et les acteurs majeurs du secteur.