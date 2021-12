Selon le commentateur algérien Hafid Derradji le Maroc part favori pour la rencontre face à l’Algérie

L’Algérie défiera le Maroc pour un choc bouillant, samedi en quarts de finale de la Coupe arabe actuellement organisée par la Fifa au Qatar. Pour le célèbre commentateur algérien de BeinSports, le Maroc est favori.

La rivalité entre les deux nations est réelle sportivement. Pour autant, cette affiche se déroule surtout sur fond de tensions extrêmes entre l’Algérie et le Maroc, qui ont rompu leurs relations diplomatiques depuis août.

Le Maroc et l’Algérie se retrouveront en quart de finale de la Coupe Arabe, ce samedi 11 décembre (20 h). Une première en match officiel depuis 2011. Il s’agissait d’une écrasante victoire marocaine 4-0 face aux Algériens, lors des qualifications à la CAN 2012.

Lire aussi |Maroc. Le comité scientifique ne s’est pas dit favorable à la réouverture des frontières aériennes(Démenti)

Le commentateur algérien Hafid Derradji a déclaré que le match sera serré et compliqué pour les deux équipes mais que le Maroc partait comme favori sur papier. Pour le commentateur, l’entraineur de l’équipe locale marocaine ,Said Ammouta, essaye de jouer le rôle du « dark horse » pour mieux se préparer à la rencontre. S’agit-il d’une tentative de déstabilisation et de coup de pression sur l’équipe marocaine?

Au total, les deux sélections africaines, qualifiées pour les barrages du Mondial 2022, se sont affrontées à 29 reprises en match officiel. Neuf victoires pour les Fennecs, dix pour les Lions de l’Atlas et dix matches nuls. Un historique très équilibré entre les deux pays frontaliers.