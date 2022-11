Sénégal, Iran et Qatar : une deuxième défaite leur coûtera cher

Le sort de certaines équipes va se décider dans cette deuxième journée des groupes A et B. Sont concernés principalement, le Qatar et le Sénégal dans le groupe A et l’Iran dans le groupe B ; ils n’ont pas droit à l’erreur aujourd’hui dans leur deuxième journée de la compétition.

Après sa défaite (2-0) face à l’Équateur, le Qatar n’a pas d’autre choix que de gagner face au Sénégal, dans le match prévu à 14h au stade Al Thumama, à Doha, en ouverture de la deuxième journée du groupe A. La rencontre sera très disputée, les « Lions de la Terranga » étant eux aussi battus 2-0 par les Pays-Bas. La victoire est leur seule option pour maintenir leurs chances de qualification en 8es. Les mieux lotis de ce groupe A, les Néerlandais et les Equatoriens, leaders avec 3 points, disputeront, à 17h au stade Khalifa à Al Rayyan, un duel qui promet du bon spectacle.