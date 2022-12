Service militaire 2023. De nouvelles spécialités pour mieux intégrer le marché du travail

L’expérience du service militaire au titre de 2023 sera marquée par l’ajout de nouvelles spécialités pour répondre aux exigences du marché du travail. C’est ce qu’a indiqué Abdessadek Benaddi, Secrétaire général à la Direction des Affaires électorales au ministère de l’Intérieur.

A l’occasion du lancement de l’opération de recensement relative au service militaire au titre de 2023 (28 décembre 2022), M. Benaddi a affirmé que le service militaire se veut une opportunité unique pour renforcer l’accès des jeunes au marché du travail dans les secteurs public et privé. Outre les avantages octroyés par ce service en matière de qualification militaire, d’aptitude physique et de développement des compétences sociales et psychologiques, cette expérience permet aux conscrits d’obtenir de multiples certificats de formation professionnelle reconnus par L’État qui facilitent leur accès au marché du travail dans plusieurs spécialités au sein des différents établissements militaires, paramilitaires et civils, a-t-il souligné.