Seul aux commandes, le nouveau patron de Twitter a déjà opéré des changements

Conseil d’administration limogé, équipes mobilisées, sondages et promesses en tout genre, nouvelles options : Elon Musk, le nouveau dirigeant de Twitter, n’a pas perdu de temps à marquer de son empreinte l’influent réseau social. Voici les premiers changements qu’il a entrepris quelques heures après la transaction.



Après une première décision pensée avant même la finalisation de la transaction, celle de dissoudre le conseil d’administration, le patron de Tesla et SpaceX, devenu ainsi le « seul administrateur de Twitter », d’après un document officiel remis lundi à l’autorité de régulation des marchés financiers, selon The Verge, Elon Musk a changé son profil Twitter. Il s’est rebaptisé « Chief Twit ». Il a fait venir, dès les premières heures suivant le deal des 44 milliards de dollars, des développeurs de Tesla pour passer en revue le travail d’employés de Twitter. D’après le Washington Post, le multimilliardaire envisage de congédier quelque 75% des 7.500 employés de sa nouvelle société. Un geste managérial qui n’a pas manqué de susciter des interrogations : comment l’homme le plus riche du monde compte-t-il piloter le vaisseaux Twitter avec un effectif aussi significativement réduit pour révéler le « potentiel incroyable » qu’il voit dans la plateforme jusqu’à présent peu rentable ?

Une décision qui demeure paradoxale si l’on considère les nombreux chantiers d’envergure que Musk a aussitôt lancés, qui plus est après s’être débarrassé de plusieurs hauts responsables, dont l’ex-directeur général Parag Agrawal, d’après des médias américains et des salariés. Ainsi, des ingénieurs de Twitter ont commencé immédiatement à travailler sur la refonte du système d’abonnement et de vérification des comptes.