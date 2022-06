Seul le courage paiera [Par Jamal Berraoui]

Sénèque écrivait : «ce n’est pas parce que c’est difficile que l’on n’ose pas, mais c’est parce que l’on n’ose pas que c’est difficile». Cette phrase millénaire s’applique à la situation actuelle au niveau mondial. La stagflation menace, la guerre en Ukraine a bon dos, l’humanité est face à ses contradictions que la pandémie a juste mis en évidence.

Les vraies questions ressurgissent. La mondialisation a profité aux uns et pas aux autres et ils sont les plus nombreux, que ce soient les Etats ou les classes sociales. Les modes de production, de commercialisation sont en panne, il faut construire un nouveau monde. L’industrie automobile s’arrête, parce que les microprocesseurs fabriqués au Vietnam n’arrivent plus. C’est tout un symbole, parce que les microprocesseurs ne coûtent pas grand chose, une vingtaine d’euros.