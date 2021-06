SFI rejoint le tour de table de Holmarcom Insurance Activities

Via le partenariat nouvellement signé, l’institution financière acquiert une participation minoritaire dans « Holmarcom Insurance Activities ».

Holmarcom a conclu, avec la Société financière internationale (IFC), membre du Groupe de la Banque mondiale, un partenariat en vertu duquel cette institution acquiert une participation minoritaire dans « Holmarcom Insurance Activities », à hauteur de 450 millions de DH (équivalent à 50 millions de dollars). A l’issue de cette opération, le Groupe Holmarcom restera détenteur d’une participation largement majoritaire dans le capital de cette holding.

Sous réserve d’obtenir les autorisations réglementaires, l’arrivée d’IFC dans le tour de table de « Holmarcom Insurance Activities » a pour objectif d’accompagner les fortes ambitions de croissance du Groupe Holmarcom dans le secteur de l’assurance, aussi bien pour renforcer sa position au Maroc, que pour développer sa présence dans les marchés subsahariens majeurs.

Lire aussi | Tanger Med. Deux nouveaux navires pour les liaisons avec la France et l’Italie

« Nous sommes fiers de nous allier à une institution de développement du calibre d’IFC. Ce partenariat nous conforte dans les choix stratégiques de notre Groupe et vient consolider notre stratégie de développement. Au-delà de son investissement, IFC apporte son expertise internationale et sa riche expérience au niveau des normes de gouvernance et de responsabilité sociale et environnementale », a précisé Mohamed Hassan Bensalah, Président-directeur général du Groupe Holmarcom.

Après la restructuration de son Pôle Finance, le lancement d’Atlanta Côte d’Ivoire, la fusion de ses deux compagnies historiques marocaines, Atlanta et Sanad, et la prise de participation majoritaire dans une compagnie kenyane, le Groupe Holmarcom vient confirmer, avec cette nouvelle opération stratégique, ses ambitions de développement dans le secteur des assurances via son entité, « Holmarcom Insurance Activities ».

« Le partenariat entre IFC et Holmarcom contribuera à soutenir la croissance, à renforcer la résilience des entreprises au Maroc et en Afrique subsaharienne et à améliorer l’inclusion financière, en permettant à des milliers de personnes d’améliorer leur qualité de vie », a souligné pour sa part Manuel Reyes-Retana, Directeur du Groupe des institutions financières d’IFC pour le Moyen-Orient et l’Afrique.