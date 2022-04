SGTM achèvera les travaux de construction du barrage M’dez dans la province de Sefrou

Lire aussi | Hausse des exportations et des importations à fin février 2022

Il sera bénéfique à plus de 4.800 agriculteurs via l’amélioration du rendement de leurs terres agricoles. La réalisation de cette infrastructure aura également d’importantes retombées socio-économiques grâce à la création d’emplois, l’amélioration des qualifications de la main-d’œuvre locale et le développement de l’écotourisme à la faveur de l’exploitation de la retenue du barrage d’une capacité de stockage de 700 millions de m3. Le projet ne sera pas opérationnel avant fin 2023.

