SICPA Maroc inaugure son nouveau centre de codage de vignettes hautement sécurisées

Le centre de codage de SICPA Maroc couvre à lui seul une surface de 4.800 m2 pour ses opérations et de futurs projets en cours d’étude. Outil industriel ultra-moderne disposant des meilleurs technologies développées par SICPA pour coder des vignettes fiscales avec des éléments de haute sécurité visibles et invisibles, il répond à des exigences élevées en matières de sécurité et de qualité.

Le centre de codage imprime des codes uniques hautement sécurisés sur des vignettes fiscales dont le design a été personnalisé pour le Maroc. Les codes imprimés contiennent de l’information sécurisée lisible par machine et des caractéristiques de personnalisation pour des informations lisibles à l’œil nu. Toutes les machines sont équipées de hautes technologies d’impression digitale avec de l’encre visible et invisible et un système de contrôle qualité pour s’assurer de la conformité des marquages aux standards d’impression requis par l’industrie fiduciaire.

Ont pris part à cet événement, M. Eric Besson, Président de SICPA Maroc, M. Nabyl Lakhdar, Directeur général de l’Administration des Douanes et Impôts Indirects (ADII) et M. Saïd Mouline, DG de l’AMEE. M. Kamal Lahlou, Président de la Fédération Marocaine des Médias (FMM) était également présent à cette occasion.

« L’ADII nous a renouvelé sa confiance. Nous marquons la production et l’importation des produits du tabac, des boissons alcoolisées, des sodas et des eaux minérales. Nous le faisons par des vignettes sécurisées ou un marquage direct sécurisé aussi. Nous collectons des données pour le ministère des finances et pour les douanes qui peuvent en temps réel connaitre les flux de production et d’importation des produits concernés », explique Éric Besson, Président de SICPA Maroc.

« Cette inauguration est le couronnement d’un long cheminement de plusieurs années de travail de conception, de mise en place et d’adaptation continu, pour la mise en œuvre d’une solution de marquage fiscale marocaine conforme à nos attentes, et qui nous permet de connaitre en temps réel la production de marchandises soumises à taxe intérieur de consommation, de faire des prévisions de recettes, de garantir une certaine traçabilité et de faciliter les contrôles douaniers », a déclaré Nabyl Lakhdar, DG de l’ADII.

Le parc de machines du centre de codage permet de coder annuellement environ 3.2 milliards de vignettes destinées, outre au Maroc, à plusieurs pays Africains. D’autres investissements sont planifiés pour offrir, dans un deuxième temps, des capacités supplémentaires de codage pouvant atteindre 5 milliards de vignettes par an. Premier pays africain à avoir adopté un système de traçabilité moderne sur le continent avec la solution SICPA, le Maroc est devenu un modèle pour de nombreux pays africains, comme en témoignent les visites régulières d’administrations étrangères, et joue désormais le rôle de hub africain pour SICPA.

Forte de sa volonté de réduire l’impact de ses opérations sur l’environnement et consciente du leadership du Maroc sur le continent africain dans la lutte contre le changement climatique, SICPA Maroc a signé lors de l’événement une convention avec l’Agence marocaine pour l’efficacité énergétique, en présence de son directeur général M. Said Mouline, portant sur l’installation de panneaux solaires au sein du site de Ain Sebaa Bernoussi.

SICPA Maroc, qui comprend un effectif de plus de 130 collaborateurs marocains, gère et opère depuis 2010, pour le compte de l’ADII, le système SICPATRACE, pour les produits fabriqués au Maroc ainsi que ceux importés. Plus de 80 ingénieurs et techniciens de service sont affectés sur près de 40 sites de production pour assurer la maintenance préventive et corrective de l’ensemble des équipement installés pour marquer chacun des produits sur chaque ligne de production.

Au milieu, M. Kamal Lahlou, Président de la Fédération Marocaine des Médias (FMM)