Sidi Bennour : l’AMSD célèbre la Journée Internationale du Sport

Comme chaque année, l’Association Marocaine Sport et Développement (AMSD) renouvelle son engagement et son rendez-vous annuel pour célébrer la Journée Internationale du Sport au Service du Développement et de la Paix, en collaboration avec la province de Sidi Bennour et en partenariat avec Radio MFM.

Cette journée, célébrée chaque année par des organisations internationales, nationales et régionales impliquées dans le domaine du sport ou du développement, vise à encourager les personnes de tous les âges, de toutes catégories et de toutes les couches sociales à devenir plus actives afin d’adopter un mode de vie sain. Cette journée marque d’une autre manière la célébration du pouvoir du sport en tant que vecteur du changement social, du développement communautaire, de la paix et de la tolérance.

En 2013, l’Assemblée générale des Nations unies a proclamé le 6 avril comme Journée Internationale du Sport au Service du Développement et de la Paix. L’adoption de cette journée internationale est le fruit d’une proposition du doyen et vice-président du Comité National Olympique Marocain (CNOM), Kamal Lahlou qui, adhère totalement à notre démarche depuis le lancement de la première édition au Maroc. Il y a maintenant 6 ans que l’AMSD s’est lancée un défi audacieux pour célébrer cette importante journée par des actions porteuses et frurctifiantes. Et depuis, ces journées ont connu des succès dépassant nos attentes que ce soit à Casablanca en 2014, Berkane en 2015, Ouazzane en 2016, Tiznit en 2017, à Jmaat Shaim en 2018 ou à Benslimane en 2019 (en application des restrictions sanitaires imposées par les autorités à cause du Covid-19, l’année 2020 n’a pas été célébrée).

En coordination avec les autorités locales et en respectant strictement toutes les mesures préventives imposées par les autorités sanitaires, l’AMSD compte célébrer l’édition 2021 de la Journée Internationale du Sport dans la province de Sidi Bennour (Commune Beni Helal) et ce, le samedi 10 avril 2021, avec le programme suivant :

– Volet éducatif : équipement d’une salle multimédia au sein de Dar Taliba à Beni Helal et au Collège Al Baroudi ;

– Volet humanitaire : donation en denrées alimentaires et équipement en matériels divers à Dar Taliba de Beni Helal ;

– Volet sportif : organisation d’activités sportives au Collège Al Baroudi (séance d’aérobic et fitness, arts martiaux, mini foot, handball, pétanque, kid’s athletics …) ;

– Volet environnement et développement durable: peinture, plantation d’arbres , séance de recyclage et installation de chauffe-eau solaire .