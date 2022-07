Signature de la convention cadre pour la réalisation du projet de la Cité Mohammed VI Tanger Tech

Une convention cadre a été Signature de la convention cadre pour la réalisation du projet de la Cité Mohammed VI Tanger Techsignée, lundi à Rabat, pour la réalisation du projet de la Cité Mohammed VI Tanger Tech, a annoncé le ministère de l’Industrie et du Commerce.

Cette convention a été signée entre le ministère de l’Industrie et du Commerce, le ministère de l’Economie et des Finances, le ministère de l’Equipement et de l’Eau, la Wilaya de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima, le Conseil de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima, la Société d’Aménagement Tanger Tech (SATT), Bank of Africa, l’Agence spéciale Tanger Méditerranée (TMSA) et les sociétés Beijing Zhonglu Urban Development Corporation, China Communications Construction Company LTD, China Road and Bridge Corporation LTD et CCCC Investment Company LTD.