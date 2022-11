Deux MoU signés entre l’Etat et Capgemini devront générer 1.500 emplois

Le gouvernement, représenté par le ministère de l’Industrie et du Commerce du Royaume du Maroc, le ministère de la Transition numérique et de la Réforme de l’administration du Royaume du Maroc, le ministère de l’Investissement, de la Convergence et de l’Évaluation des politiques publiques du Royaume du Maroc et Capgemini Engineering Morocco ont annoncé, mardi 1er novembre à Casablanca, la signature de deux mémorandums d’entente pour la création de 1500 emplois supplémentaires à l’horizon 2026.

Les domaines de l’ingénierie au Maroc vont connaître un grand renfort. En effet, deux mémorandums d’entente (MoU) visant la création de 1.500 emplois a été signés, mardi à Casablanca, entre l’Etat et Capgemini, leader mondial du conseil, de la transformation numérique, des services technologiques et d’ingénierie.

Paraphé par le ministre de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour et le directeur général de Capgemini Engineering Maroc, Idriss Elasri, « ce MoU va concerner la création de 1.500 emplois supplémentaires hautement qualifiés, dans les prochaines années dans le secteur de l’ingénierie (engineering) », a indiqué le DG du groupe grenoblois, dans une déclaration à la presse, à l’issue de la cérémonie de signature.

Ce MoU vise à mettre en place les conditions nécessaires à la formation des talents en vue de continuer à développer ce métier et offrir l’ensemble des atouts qui permettent de positionner le Maroc comme destination technologique, a-t-il ajouté. Pour sa part, Mezzour a loué les efforts fournis par Capgemini pour faire évoluer des capacités et compétences diversifiées dans plusieurs secteurs et domaines, ainsi que sa volonté de gagner au niveau du marché et intégrer de plus en plus de talents, faisant savoir qu' »il il y a des réflexions nouvelles pour des projets de souveraineté qui pourront être étudiés ensemble ».

De son côté, la directrice générale des Centres Engineering de Capgemini, Célia Reis, a noté que le MoU signé reflète l’engagement de continuer à travailler ensemble pour l’avenir, soulignant que le travail collectif se veut bénéficiaire pour tous les acteurs impliqués. Dans ce sillage, Reis a appelé tous les acteurs à se mobiliser ensemble pour « aller plus vite » et attirer davantage d’investisseurs dans ce domaine. Par ailleurs, le ministre a également effectué une visite des différentes infrastructures et des locaux des activités engineering de Capgemini au Maroc.