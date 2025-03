Signature d’une convention pour la promotion de la digitalisation des commerçants et des TPE

Le ministère de l’Industrie et du commerce et le Groupe Attijariwafa bank ont conclu, mardi 11 mars à Rabat, une convention de partenariat portant sur la promotion de la digitalisation des commerçants et des Très Petites Entreprises (TPE) exerçant notamment dans ce domaine.

L’accord, signé entre le ministre Ryad Mezzour et le président Mohamed El Kettani, à accompagner les commerçants dans leur dynamique de croissance tout en leur fournissant les outils nécessaires à leur pérennisation et à leur prospérité à l’ère numérique.

Les deux parties mettront en place un dispositif intégré de sensibilisation et d’accompagnement visant à promouvoir le commerce électronique et la digitalisation des commerçants, une catégorie clé de l’économie nationale, indique un communiqué du ministère.

Des actions ciblées seront déployées au profit des commerçants et des TPE pour :

–La digitalisation des activités : en collaborant sur des initiatives de transformation digitale du secteur, à travers la sensibilisation et l’accompagnement des commerçants et e-commerçants dans les démarches de digitalisation et d’adoption des nouvelles technologies

–La promotion de l’inclusion financière des commerçants : en mettant en place des actions ciblées pour faciliter l’accès des commerçants aux services bancaires et aux solutions de financement.

–L’incitation à l’adoption des solutions de paiement : en collaborant sur l’adoption de solutions de paiement innovantes, répondant aux besoins spécifiques des commerçants/e-commerçants et réduisant leur dépendance au paiement en espèces.

–Le renforcement de l’écosystème du commerce électronique : en mobilisant et en mutualisant les réseaux des deux partenaires afin de renforcer le développement des secteurs du commerce et de l’e-commerce.

La convention constitue une étape importante pour le développement du commerce électronique et l’inclusion financière des commerçants. Une transformation qui requiert la collaboration entre l’ensemble des acteurs pour en assurer le succès, assure Ryad Mezzour, cité par l’Agence MAP.

Il a, par la même occasion, mis l’accent sur les objectifs de cet accord, notamment l’accompagnement des commerçants dans l’adoption des outils de paiement numérique, ainsi que la mise en place de solutions adaptées pour faciliter l’accès aux services financiers et bancaires.

Le ministre a, en outre, insisté sur l’importance de la sensibilisation et de la formation des commerçants, affirmant que ces actions sont essentielles pour leur permettre d’intégrer pleinement les outils numériques dans leur activité.

L’accompagnement prévu dans le cadre de cette convention inclura également le déploiement du dispositif Dar Al Moukawil, qui mettra à la disposition des commerçants des services spécifiques et gratuits à forte valeur ajoutée pour le développement de leur activité, notamment des séances de formation et de conseil, des sessions de mise en relation et des journées expert.