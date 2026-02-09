Alertes
Signature électronique: Barid Al Maghrib choisit l’innovation espagnole

written by Rachid Boutaleb
Amin BENJELLOUN TOUIMI, Directeur général du Groupe Barid Al-Maghrib.

Barid Al Maghrib franchit un pas majeur vers la digitalisation en choisissant la société espagnole Lleida.net pour propulser son nouveau service de signature électronique, Barid eSign. Grâce à cette technologie, les citoyens et entreprises marocaines pourront signer des documents en ligne et participer à des appels d’offres publics avec une valide légale garantie.

Le contrat, d’une valeur de 190.000 euros par an, prévoit jusqu’à quatre renouvellements annuels, pouvant prolonger cette collaboration stratégique jusqu’en 2030. Barid eSign repose sur deux modules distincts : l’un pour les administrateurs internes et autorités d’enregistrement, l’autre pour les utilisateurs finaux, permettant de demander et de gérer leurs certificats numériques.

Lire aussi | LabelVie signe une année record et muscle son modèle

Cette initiative illustre la volonté de Barid Al Maghrib de renforcer la transformation numérique des services publics, tout en offrant aux entreprises et aux citoyens des solutions modernes et sécurisées pour leurs transactions administratives et commerciales.

