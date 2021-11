Sinistre automobile. RMA inaugure son premier centre de gestion intégrée

Dans le cadre de son développement, la Royale Marocaine d’Assurance (RMA) vient fraîchement d’inaugurer son nouveau centre intégré à Casablanca, le premier du genre. Baptisée RMA Services, cette plateforme est totalement dédiée à la gestion des sinistres automobiles.

Poursuivant sa politique de diversification en matière d’offres de services à l’attention de sa clientèle, RMA offre désormais à ses assurés un point de contact spécifique situé en plein cœur de Casablanca. «RMA est une entreprise qui a toujours mis le service et la satisfaction client au centre de ses préoccupations», précise en amorce de son allocution face à la presse nationale Jaouad Tahiri, Directeur général de RMA Assistance. Selon ce dernier, cette nouvelle plateforme du nom de RMA Services vient s’ajouter à l’arsenal d’offres de services et de produits lancés par la compagnie durant ces dernières années.

L’occasion également pour Abderrahim Janani, Directeur général adjoint du pôle technique de RMA, de revenir plus en détail sur l’expérience client au moment du sinistre et d’en détailler les contours. Selon lui, elle s’articule autour de trois étapes clés, à savoir la rapidité et l’efficacité de prise en charge, le nombre d’interlocuteurs et enfin le montant d’indemnisation.

Et à en croire le staff de RMA, la simplification de ce parcours permet d’améliorer la qualité de service rendu au client en lui offrant justement un point de contact unique. Dans ce contexte, l’assureur via sa nouvelle offre RMA Services devient le premier centre de gestion intégrée du sinistre automobile au Maroc, alliant à la fois la prise en charge de l’assuré, l’expertise du véhicule, la mise à disposition d’un véhicule de remplacement et surtout la gestion de la réparation du véhicule accidenté par les meilleurs garagistes.

Grâce à cette nouvelle offre de service, le parcours du client s’opère ainsi autour de 5 étapes qui se décomposent comme suit : l’accueil de l’assuré dans le centre RMA Services et sa prise en charge par un conseiller, suivi de l’explication de la procédure à suivre, des garanties contractuelles ainsi que la couverture d’assistance. Il faut y ajouter l’expertise du véhicule avec la détermination du délai et du montant des réparations, la mise à disposition du véhicule de remplacement, si la couverture de l’assuré le permet et enfin la gestion de la réparation du véhicule. Aussi le client récupère par la suite son véhicule réparé au niveau de RMA Services. Le staff de RMA qui précise vouloir met sa force de protection au service de ses assurés et qui entend s’imposer aujourd’hui comme un acteur précurseur et innovant dans son marché.