Sitel et Majorel s’accordent sur les termes clés d’un projet de fusion

Le nouveau groupe compterait plus de 240.000 employés répartis sur 300 sites dans 55 pays et couvrirait les États-Unis, l’Europe, l’Afrique, le Moyen-Orient et l’Asie. L’actionnariat de ce nouveau groupe sera réparti comme suit : famille Mulliez à 44,9 %, Saham à 17,3 %, Bertelsmann à 17,3 %, le management de Sitel à 11,2 %, le management de Majorel à 0,4 % et le flottant à 8,8 %. Majorel est le fruit d’une association entre le groupe marocain Saham et l’allemand Bertelsmann, tandis que Sitel appartient majoritairement à la famille Mulliez.

Le groupe Saham a annoncé, ce lundi 20 juin, un accord pour un projet de fusion entre Majorel et Sitel. Cette opération donnera naissance à l’un des leaders mondiaux de l’industrie de l’expérience client (CX) avec un chiffre d’affaires combiné de 5,4 milliards d’euros et un EBITDA de plus de 1 milliard d’euro.

Il est prévu que les actionnaires de Majorel (incluant Saham, Bertelsmann, et les actionnaires en bourse) reçoivent une distribution en cash de l’ordre de 440 millions d’euros. A l’issue de la fusion envisagée, l’entité combinée annoncerait un nouveau nom et une nouvelle identité visuelle. Elle aurait son siège au Luxembourg, et serait cotée à l’Euronext Amsterdam.

Lire aussi | Le coup d’envoi des exercices militaires African Lion sera donné lundi au Maroc

Moulay Mhamed Elalamy, PDG du Groupe Saham, a déclaré : « Nous sommes ravis du rapprochement de Majorel et Sitel, car cette fusion sera non seulement créatrice de valeur, mais également une combinaison de deux équipes managériales de premier plan, qui partagent une même culture basée sur l’excellence opérationnelle et l’esprit d’entreprise. Nous nous réjouissons tout particulièrement que Bertelsmann et Saham, qui ont bénéficié après plus de 18 ans d’un partenariat exceptionnel, s’associent à la famille Mulliez, avec laquelle nous partageons les mêmes valeurs. Nous avons hâte d’accompagner Majorel et Sitel dans cette nouvelle étape de leur développement».

Thomas Rabe, PDG de Bertelsmann, a déclaré : « Le projet de fusion Avec Sitel, qui vient d’être annoncé, donnera naissance à l’un des leaders du marché des services d’expérience client, avec une présence mondiale et un fort potentiel de croissance. Nous sommes impatients de travailler avec nos partenaires Saham, la famille Mulliez et le management. Ensemble, nous accompagnerons le développement de la nouvelle société. »

Lire aussi | Aïd Al Adha. L’offre destinée à l’abattage estimée à 8 millions de têtes