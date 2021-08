Sites marchands/e-marchands. Les transactions par cartes bancaires atteignent un chiffre record

Le nombre de transactions par cartes bancaires marocaines et étrangères auprès des sites marchands et e-marchands affiliés au Centre monétique interbancaire (CMI) a atteint, en juillet dernier, 10,9 millions de transactions, soit la bagatelle de 4,6 milliards de dirhams (MMDH).



Des chiffres record selon le CMI, notamment pour les cartes marocaines qui dépassent pour la première fois les 10 millions de transactions par mois, plus précisément 10,13 millions.

Lire aussi | Affaire Pegasus. Le Maroc saisit un expert de l’analyse numérique

A noter que ces chiffres sont boostés par les paiements sans contact (environ une transaction sur trois est faite en NFC) et par les transactions par cartes étrangères effectuées par les nombreux Marocains résidant à l’étranger (MRE) et touristes ayant visité le Maroc depuis la levée des restrictions de voyage en juin dernier, explique la même source.

Lire aussi | Évolution du coronavirus au Maroc. 6189 nouveaux cas, 629.717 au total, dimanche 1er août 2021 à 16 heures