Ski nautique. Kamil Belmrah s’adjuge une double médaille d’or

Kamil Belmrah a remporté une double médaille d’or dans la catégorie ski nautique lors des championnats d’Europe et d’Afrique 2020 et 2021 qui se sont déroulés simultanément à Madrid les 4 et 5 août courant.

Le jeune skieur Marocain a porté haut et fort les couleurs du Maroc sur le plan d’eau, décrochant deux médailles d’or dans l’épreuve du slalom des 17 ans. Premier africain à décrocher l’or dans cette discipline, Kamil avait déjà remporté la médaille d’argent aux prestigieux masters mondiaux de ski nautique qui se sont déroulés les 29 et 30 mai 2021 à Callaway Gardens aux Etats-Unis.

Organisée par le Comité Européen de «l’International Waterski & Wakeboard Federation» et regroupant les sections Europe et Afrique, cette colossale compétition a regroupe à Sesena (Madrid -Espagne) sur une dizaine de jours (31 juillet 2021 – 8 août 2021) les trois tranches d’âges des jeunes athlètes (U14, U 17 et U21) pour concourir aux Championnats d’Europe et d’Afrique des exercices 2020 et 2021.



«Incroyablement fier d’avoir remporté la première médaille du Maroc aux championnats Europe/Afrique ces derniers jours au @botaskicomplex! Je n’aurais jamais pu le faire sans l’énorme soutien que j’ai reçu de mes amis, de ma famille et de mes sponsors», a écrit le champion marocain sur son compte Instagram.

Les épreuves du Championnat d’Europe et d’Afrique de Ski Nautique 2020, n’ayant pu se tenir en raison de la pandémie, ont été reportées à 2021 où se sont donc tenues les deux compétitions du championnat pour 2020 et 2021.

