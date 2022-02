Smartphone. Samsung Electronics dévoile ses Galaxy S22, S22+ et S22 Ultra

Samsung Electronics a dévoilé le 9 février les Galaxy S22 et S22+ et S22 Ultra. Les Galaxy S22 et S22+ sont deux appareils phares qui stimulent la créativité et l’expression individuelle. Les Galaxy S22 et S22+ présentent des appareils photo dynamiques avec un traitement d’image intelligent avancé pour rendre chaque moment exceptionnel.

Samsung Electronics a dévoilé le 9 février ses Galaxy S22, S22+ et S22 Ultra. Les Galaxy S22 et S22+ présentent des appareils photo dynamiques avec un traitement d’image intelligent avancé pour rendre chaque moment exceptionnel. Pour sa part, le Galaxy S22 Ultra offre l’expérience ultime et la plus premium de la série S à ce jour.

Dotés d’un design audacieux et durable, les Galaxy S22 et S22+ sont conçus pour être à la fois esthétiques et écologiques. Les Galaxy S22 et S22+ sont conçus pour offrir des expériences photographiques de grande qualité, de façon à ce que les utilisateurs puissent se connecter et partager où qu’ils soient.

Grâce aux nouvelles caractéristiques nocturnes révolutionnaires de la série Galaxy S22 – comme le capteur 23 % plus grand que celui des modèles S21 et S21+ et la technologie Adaptive Pixel – la caméra est conçue pour laisser entrer plus de lumière, ressortir les détails et capturer les couleurs qui font briller votre contenu, même dans l’obscurité.

Les Galaxy S22 et S22+ sont dotés d’un appareil photo principal puissant de 50 mégapixels, d’un téléobjectif de 10 mégapixels et d’un objectif ultra-large de 12 mégapixels, ce qui vous permet d’obtenir des prises de vue de grande qualité. Les Galaxy S22 et S22+ sont également équipés de la toute dernière technologie intelligente de Samsung qui vous permet de passer au prochain niveau pour vos photos.

Les deux appareils sont équipés d’un écran Dynamic AMOLED3 2x adaptatif 120Hz, conçu pour le meilleur du jeu et de la visualisation. Que vous choisissiez l’écran premium de 6,1 pouces du Galaxy S22 ou le 6,6 pouces.

Les Galaxy S22 et S22+ présentent tous deux le design Contour-Cut emblématique de la série S, préféré des fans, qui intègre parfaitement l’appareil photo dans le boîtier. Pour créer un look plus élégant et plus raffiné, Samsung a construit les deux appareils avec un écran plat distinctif, avec une finition luxueuse en verre et nette. Désormais, le boîtier de la caméra de la série S est conçu pour correspondre à la couleur du corps de l’appareil avec un cadre métallique fin et symétrique pour un look homogène.

Le résultat est un design équilibré et unifié qui est moderne, à la mode et élégant. Les Samsung Galaxy S22 et S22+ sont tous les deux disponibles en Phantom Black, Phantom White, Green et Pink Gold. La série Galaxy S22 est également le premier smartphone à proposer le nouveau Corning® Gorilla® Glass Victus®+.

Pour sa part, le Galaxy S22 Ultra fusionne le meilleur de deux héritages de smartphones – la puissance inégalée de la série Note et l’appareil photo et les performances de qualité professionnelle de la série S – pour établir une nouvelle norme pour les smartphones haut de gamme. Doté d’un stylet S Pen intégré, de capacités de nuit et de vidéo avancées et d’une autonomie de plus d’une journée, le Galaxy S22 Ultra est l’appareil Ultra le plus puissant jamais créé par Samsung.

Le Galaxy S22 Ultra apporte toute l’expérience Note, y compris son S Pen signature, à la série S. Le Galaxy S22 Ultra rejoint la nouvelle série d’appareils Galaxy S, offrant toutes les fonctionnalités de ces appareils ainsi que de nouvelles fonctionnalités ajoutées pour le meilleur des séries S et Note. Pour la toute première fois, le S Pen intégré préféré des utilisateurs de Note arrive sur un appareil de la série S – et c’est le S Pen le plus rapide et le plus réactif que nous ayons jamais conçu.

Avec une latence réduite de 70%, vous pouvez écrire et dessiner plus naturellement sur le grand écran de votre S22 Ultra et explorer les applications de nouvelles façons. Avec des objectifs d’appareil photo parfaitement intégrés et un cadre métallique élégant qui crée un effet miroir, le Galaxy S22 Ultra représente l’aspect et la convivialité les plus haut de gamme de Samsung. Le verre luxueux et la finition Haze ajoutent une touche élégante à la disposition linéaire et flottante réinventée du S22 Ultra – avec les angles vifs emblématiques du Galaxy Note – le tout dans un design épuré.

La série Galaxy S22 est sécurisée par la puissante plate-forme de sécurité Knox Vault de Samsung, qui comprend un processeur et une mémoire sécurisés qui isolent complètement les données sensibles telles que vos mots de passe, vos données biométriques ou vos clés Blockchain du système d’exploitation principal du téléphone.