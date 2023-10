SNEP. Fayçal El Kadiri prend les rênes

Du nouveau chez le leader marocain de l’électrolyse et de la pétrochimie. La Société Nationale d’Électrolyse et de Pétrochimie (SNEP), entreprise leader sur le marché marocain des produits vinyliques et des produits d’électrolyse, annonce la nomination de Fayçal El Kadiri en tant que nouveau Directeur Général. Cette nomination fait suite au départ à la retraite de Rachid Mohammadi, qui a occupé ce poste auparavant.

Avec sa formation d’ingénieur et son expérience dans les secteurs immobilier et industriel, Fayçal El Kadiri apporte une expertise précieuse pour renforcer la position de la SNEP en tant que leader du marché.

Un parcours exemplaire de l’ingénierie à la direction générale

Fayçal El Kadiri possède une solide formation d’ingénieur, ayant obtenu son diplôme du Georgia Institute of Technology et un MBA de la Georgia State University à Atlanta. Il a débuté sa carrière dans des bureaux d’études américains avant de rejoindre Ynna Holding en 2007, où il a occupé plusieurs postes à responsabilité dans les secteurs immobilier et industriel.

En 2021, El Kadiri a été nommé Secrétaire Général de la SNEP, où il a réussi à mener à bien d’importants projets tant sur le plan opérationnel que stratégique. Sa nomination en tant que Directeur Général témoigne de la confiance accordée à ses compétences et à sa vision pour l’entreprise.

Dans une déclaration suite à sa nomination, Fayçal El Kadiri exprime son honneur et son privilège de servir en tant que Directeur Général de la SNEP, une entreprise qui célèbre cette année ses 50 ans d’existence. Il souligne les valeurs fondamentales de l’entreprise, telles que l’intégrité, l’innovation et le dévouement envers les clients, et réaffirme son engagement à maintenir ces valeurs tout en poursuivant la vision stratégique de l’excellence opérationnelle et de la croissance durable.

Rachid Mohammadi, ancien Directeur Général de la SNEP, demeure administrateur

Le Conseil d’Administration de la SNEP a également rendu hommage à son prédécesseur Rachid Mohammadi pour son leadership exceptionnel, ses compétences en gestion et son dévouement remarquable en tant que Directeur Général. Sous son mandat, la SNEP a réussi à réaliser des projets majeurs, notamment l’extension des capacités annuelles de production de PVC à 90 000 tonnes et la mise en place d’une unité de production de compounds PVC d’une capacité annuelle de 25 000 tonnes. Ces projets ont nécessité des investissements respectifs de 530 millions de dirhams et 62 millions de dirhams.

Rachid Mohammadi continuera de jouer un rôle important au sein de l’entreprise en tant qu’Administrateur, apportant ainsi son expertise et son expérience à la SNEP.

Des perspectives prometteuses pour l’entreprise

Il faut dire que l’arrivée de Fayçal El Kadiri à la tête de la SNEP ouvre de nouvelles perspectives pour l’entreprise. Son parcours professionnel varié et sa connaissance approfondie du secteur immobilier et industriel seront des atouts précieux pour renforcer la position de la SNEP en tant que leader du marché marocain des produits vinyliques et des produits d’électrolyse. Sa vision stratégique axée sur l’excellence opérationnelle et la croissance durable sera essentielle pour faire face aux défis et saisir les opportunités du monde économique actuel.

La nomination de Fayçal El Kadiri marque ainsi une nouvelle étape dans l’évolution de la SNEP et souligne son engagement à rester un acteur clé du secteur de l’électrolyse et de la pétrochimie au Maroc.