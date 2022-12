Sofyan Amrabet convoité par l’une des meilleures équipes au monde [Vidéo]

Avec la paire hors contrat, les sorties à Anfield en 2023 semblent de toute façon sur les cartes. Ils ne sont pas non plus les seuls blessés des Reds. Thiago Alcantara et Jordan Henderson ont tous deux succombé à des blessures légères, tandis que James Milner ne durera sûrement pas éternellement non plus. Le milieu de terrain vétéran aura également 37 ans le mois prochain et il jouera très probablement sa dernière saison à Anfield. Ainsi, il n’est pas surprenant de voir Klopp parcourir le marché à la recherche de joueurs potentiels à valeurs ajoutés. Ils ont réussi à faire venir Arthur Melo en prêt pour une saison cet été. Cependant, le Brésilien s’est avéré une signature calamiteuse et est actuellement exclu jusqu’en février.

Les espoirs du transfert de Sofyan Amrabat à Liverpool grandissent. Le Marocain a impressionné pendant la Coupe du monde avec la qualification de son équipe au quart de finale. Selon Transfer Gossip de mardi, les Reds ont déjà pris contact avec son agent Gianluca Nani au sujet d’un éventuel déménagement. Son contrat à La Viola doit expirer à l’été 2024, Amrabat gagnant actuellement moins de 30.000 euros par semaine, il veut naturellement une augmentation de salaire, mais il ne s’est pas encore engagé dans un nouvel arrangement avec l’équipe de Serie A. Les rapports affirment que Liverpool offre un forfait évalué à plus du double de ce qu’il gagne actuellement ; un montant que La Viola ne serait pas en mesure de concurrencer. L’agent d’Amrabet affirme que la Fiorentina est susceptible de vendre si Liverpool leur présente une offre décente.