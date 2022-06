Sommet des affaires États-Unis-Afrique. L’édition 2022 débutera à Marrakech le mois prochain

Le Corporate Council on Africa (CCA) a annoncé via sa plateforme digitale la tenue du Sommet des affaires États-Unis-Afrique 2022 prévue à Marrakech du 19 au 22 juillet 2022, en partenariat avec le Maroc et Africa50, la plateforme panafricaine d’investissement dans les infrastructures. Un Sommet basé sur la thématique suivante : «Construire l’avenir ensemble», et pour lequel les inscriptions sont d’ores et déjà ouvertes.

Dans le détail, cet événement entend explorer l’engagement renouvelé des parties prenantes émanant des secteurs public et privé à renforcer les échanges et les liens commerciaux, mais également les investissements entre les États-Unis et l’Afrique. Plusieurs chefs d’État africains, des représentants des gouvernements américains et africains, des donneurs d’ordre opérant dans des secteurs contribuant à la croissance économique et à la relance de l’Afrique effectueront le déplacement à cette occasion.