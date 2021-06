Sopriam inaugure un nouveau DS Store à Casablanca

L’importateur de Peugeot, de Citroën et de DS Automobiles poursuit sa stratégie de développement dans le Royaume s’agissant de son réseau pour l’ensemble de ses marques. L’opérateur vient d’inaugurer une nouvelle plateforme sur le boulevard al Massira al Khadra à Casablanca dédiée à DS Automobiles.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que DS Automobiles enchaine les ouvertures de nouveaux DS Stores dans les villes emblématiques du Royaume. L’occasion pour le staff dirigeant de Sopriam représenté par Tarafa Marouane, PDG de Sopriam, de Khalid Kabbaj, DG de Sopriam et de Nawal Afiq, Directrice de la marque DS Automobiles, d’effectuer en présence de la presse nationale, une cérémonie d’inauguration du lieu. Une nouvelle plateforme pour la marque premium de PSA qui hérite de son identité propre et qui dispose d’un parcours client spécifique de la marque, de solution architecturale innovante, des espaces immersifs afin de vivre une expérience digitale complète, ainsi qu’une surface commerciale dédiée à l’accueil des clients et à l’exposition physique des voitures.

Lire aussi |Votre e-magazine « Challenge » du vendredi 18 juin 2021

Une galerie en prime

Jouer la carte de l’originalité, c’est ce qu’a souhaité faire Sopriam qui a dévoilé pour le coup, le premier concept de galerie d’art au cœur du store d’Al Massira Al Khadra. Ainsi est né le DS GALERY, un espace de plus de 600 m² dédié à la culture et à la promotion des artistes marocains. Il accueille actuellement, une exposition inédite des œuvres de Noureddine Fathy. Et il semble bien, que durant les mois à venir, l’agenda culturel du DS GALERY se verra enrichi de nombreux et divers événements artistiques. Ateliers d’art, expositions de peinture et de photographies seront ainsi programmés tout au long de l’année. Animée par la dynamique sociétale et culturelle qui gagne le Royaume, Sopriam entend apporter sa contribution à l’émergence des talents de demain en participant au rayonnement de l’art au Maroc.

Lire aussi | Opération spéciale MRE : La RAM annonce des updates !

De l’hybride rechargeable au menu

Le DS7 Crossback E-TENSE 4X4 vient renforcer la gamme de la marque dans le segment des véhicules hybrides rechargeables.

Outre cette nouvelle plateforme commerciale et son inédite galerie réservée aux artistes du Royaume, DS Automobiles n’en oublie pas son cœur de métier, à savoir l’automobile. A cet effet, la marque capitalise depuis peu sur le nouveau DS 7 Crossback E-TENSE 4×4, un SUV premium animé par la technologie hybride rechargeable. La fiche technique de l’engin en dit long sur ces potentialités routières : jusqu’à 58 km d’autonomie pour seulement 30 grammes de CO2 par kilomètre, trois moteurs, un bloc essence turbocompressé et deux moteurs électriques pour une puissance combinée de 300 chevaux. Il va sans dire, que ce SUV premium fait honneur aux valeurs que distille la marque ; en effet, il joue la carte du raffinement et du confort comme en attestent ses matériaux de belle facture (Alcantara, cuir grainé ou cuir nappa, coutures point perle…).

Le DS Store du boulevard al Massira al Khadra dispose également d’une galerie d’art, un espace dédié à la culture et à la promotion des artistes marocains.

Modèle hybride rechargeable, le DS 7 Crossback E-TENSE 4×4 peut voir sa batterie être chargée de 0 à 100% sur une borne murale dédiée de 32A en deux heures. La batterie se charge également durant la conduite grâce à un système évolué de régénération d’énergie hérité des titres acquis par DS en Formule E. Un SUV hybride rechargeable dont la grille tarifaire débute à 685 000 DH. Faut-il souligner que la gamme de DS Automobiles dans le Royaume devrait accueillir par la suite de bien belles nouveautés, au rang desquelles la DS4 et la DS9.