Sopriam : un nouveau concessionnaire Peugeot et Citroën s’installe à Safi

Dans la continuité de l’élargissement de son réseau pour une meilleure proximité avec ses clients, Sopriam a inauguré depuis 2019 quatre nouveaux points de vente à Rabat Ennakil, Casablanca Massira, Casablanca Moulay Slimane et à Agadir. Aujourd’hui, l’importateur des marques Peugeot, Citroën et DS Automobiles poursuit son développement et enrichit son réseau avec ce nouveau point de vente à Safi. L’inauguration de ce nouveau site s’est déroulée le 5 mars courant, en présence de Tarafa Marouane, Président de Sopriam, Khalid Kabbaj, Directeur Général de Sopriam, El Ghalia Abid et Boubker Abid, co-gérants de la concession, ainsi que Elyazid Akheraz , Pacha de la ville de Safi. Aménagée selon la charte et les normes des marques Peugeot et Citroën, cette nouvelle concession, offre des espaces de vente qui répondent parfaitement aux besoins d’une clientèle toujours plus exigeante en termes d’expérience, de proximité et de service. Doté d’une architecture moderne, novatrice et fonctionnelle et d’une superficie globale de 700 m², ce nouveau site Majda Auto est situé à l’angle du boulevard Moulay Youssef et de la rue N°9 Lotissement Riad ABC, à Safi.

