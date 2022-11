Sothema améliore son chiffre d’affaires consolidé

Dans le détail, ce chiffre d’affaires a été soutenu par la hausse des ventes du marché privé (8,9%), du marché publique (14%) et de l’activité façonnage (12%), ainsi que par l’entrée en service de la filiale Axess-Pharma et poursuite des réalisations de WAPH (West Afric Pharma), précise Sothema dans un communiqué.

Le chiffre d’affaires consolidé de Sothema a atteint plus de 1,67 milliard de dirhams (MMDH) au troisième trimestre de 2022, en augmentation de 10,6% par rapport à la même période un an auparavant.

S’agissant de l’EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation, and amortization – Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement) consolidé, il a atteint 407 millions de dirhams (MDH) et enregistré une croissance de 38 MDH à fin septembre 2022, stimulée par la croissance des revenus de Sothema et filiales ainsi que la performance opérationnelle du groupe.

Par ailleurs, Sothema fait savoir que Axess-Pharma démarre son activité commerciale et enregistre son premier chiffre d’affaires hors groupe, alors que WAPH poursuit sa croissance et développement commercial bénéficiant de son bon positionnement sur le marché sénégalais.

(Avec MAP)