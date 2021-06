Sothema cartonne en bourse

Sothema a connu une progression fulgurante en bourse depuis le début de l’année. Cette ascension s’explique par l’effet Covid mais aussi par une meilleure valorisation de la part du marché, explique leboursier.ma.

L’augmentation de capital et le split du titre permettront de diviser par 4 le cours de l’action. Cela le rendra accessible à une plus large partie des investisseurs et améliorera sa liquidité. Le groupe a démontré une bonne résilience au long de la crise sanitaire en 2020 avec une progression de 6% de son chiffre d’affaires à 1,81 milliard de DH. Au premier trimestre 2021, le chiffre d’affaires est ressorti stable, ajoute le site spécialisé.

En bourse en revanche, l’évolution est toute autre. Depuis le début de l’année 2021, Sothema a vu une progression spectaculaire de son cours. En YTD, son cours a progressé de 115% passant de 2 039 DH au 17 janvier à 4 400 DH à la clôture de la séance du 16 juin. D’un point de vue fondamental, la société recèle du potentiel. Comme l’expliquait la société de bourse BMCE Capital Global Research (BKGR) dans son portefeuille 2021, le groupe bénéficie d’un bon positionnement « sur certains médicaments traitants les maladies chroniques, notamment l’insuline permettant de sécuriser une partie de son chiffre d’affaires ». En 2021, BKGR expliquait que la société pourra également capitaliser sur l’augmentation de la production de seringues préremplies utilisables pour des vaccins prêt à l’emploi. Elle précisait que « Sothema est le seul laboratoire en Afrique à produire de telles seringues », rappelle leboursier.ma.