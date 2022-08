Sothema. Le chiffre d’affaires en hausse au premier semestre 2022

Les principaux indicateurs de Sothema sont dans le vert. Le chiffre d’affaires (CA) consolidé de l’opérateur spécialiste dans l’industrie pharmaceutique s’est établi à 1,15 milliard de dirhams (MDH) au cours du premier semestre de 2022, en amélioration de 18,2% comparativement à la même période un an auparavant.



Une hausse qui s’explique par la solide contribution des réalisations commerciales de la filiale West Afric Pharma, dont le volume des ventes au 2ème trimestre (T2) 2022 ressort en progression de 16,9% comparativement au T2 2021, précise le groupe pharmaceutique.

L’EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation, and amortization – bénéfice avant intérêts, impôts et amortissements) et l’excédent brut d’exploitation (EBE) ont augmenté respectivement de 28,2% et 25% par rapport à juin 2021, reflétant ainsi, selon la même source, les performances commerciales et les gains d’efficacité pour créer davantage de croissance opérationnelle.