Soufiane El Bakkali se couvre de diamants à Rabat

La réponse maintenant : «c’est l’actualité nationale sportive où les réseaux et médias sont tous occupés à dégommer le coach national des Lions de l’Atlas qui a pris le plus clair de l’activité journalistique marocain». Au point «d’oublier» que dimanche, la F.R.M.A., fédération reine du sport, organisait le meeting Mohammed VI un meeting qui est, grâce au sérieux des hommes d’Ahizoune, désormais au firmament des rendez-vous de l’athlétisme mondial.

La question est posée. Et on va tenter ici de lui donner une réponse. La nôtre, en toute…subjectivité. La question d’abord : «est-ce Si Ahizoune, patron de l’athlétisme national, qui pêche par excès de modestie, ou bien est-ce l’athlétisme national qui n’intéresse plus personne ?».

Rabat est depuis plusieurs saisons, intégrée à la célébrissime, et très convoitée par les sponsors, Ligue de Diamants. Mais il n’y a pas d’écrin qui vaille sans bijou qui doit lui servir de parure. Et cette parure, Soufiane El Bakkali va se charger de la faire briller de tous ses éclats.

Notre champion olympique du 3 000m steeple avait rendez-vous avec son public et il devait affronter dans sa discipline un rival des plus dangereux, l’Ethiopien Lamecha Girma, détenteur de la MPM «Meilleure performance mondiale de l’année» en 7.58.68 minutes établies dans un précédent meeting.

Et comme de tout temps, en athlétisme, la rivalité existe entre Éthiopiens et Kenyans, El Bekkali devait se méfier des autres coureurs du continent. Car une victoire en meeting de Diamant est toujours très bonne à prendre. Elle se jauge en espèces sonnantes et trébuchantes, si vous voyez ce que je veux dire, et on peut même ajouter brillantes, car il y a les dollars de la victoire et aussi les diamants qui iront au tout premier du classement en fin de saison.

À Rabat, Soufiane El Bakkali jouait gros. Plus que le titre et l’argent, il lui fallait assurer son statut de super star. Le premier et le seul depuis 2004 et la retraite d’ El Guerrouj et consorts. La course à Rabat fut magnifique. Soufiane ne laissant à personne le soin de lui imposer sa volonté. Il bouclera les tours de piste en 7.58.28 minutes, soit moins de quelques centièmes que son rival Éthiopien lors d’un final époustouflant. Une de ces lignes droites qui font les champions.

Soufiane, vainqueur à Rabat, eut le bonheur et l’honneur de prendre la MPM de l’année à ses plus redoutables concurrents. C’est un exploit majuscule salué comme il se doit par le public présent et les personnalités invitées, Akhannouch en tête. Nul doute qu’à Rabat en ce rendez-vous du meeting Mohammed VI, l’Athlétisme et son champion Bekkali ont fait taire tous les sceptiques.

Et désormais, place dans ce même stade Moulay Abdallah à un autre rendez-vous. Celui du 9 juin prochain, Maroc-Ethiopie, où Vahid va certainement jouer son destin. Mais cela est une autre histoire.