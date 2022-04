Sound Energy fait état des progrès du projet gazier Tendrara au Maroc

Sound Energy a indiqué dans un communiqué qu’elle prévoyait l’achèvement de l’ingénierie préliminaire et la préparation du site au cours des six prochains mois, ainsi que de commencer les travaux de fondation. Quant à la phase 2, la société indique avoir été en mesure de faire progresser de manière significative les discussions de financement, avec un vif intérêt de la part des prestataires de services internationaux et des banques marocaines.

Lire aussi | Gaz naturel. Le britannique Sound Energy lance la construction de son unité de traitement et de liquéfaction de Tendrara

« Suite à la signature de l’accord contraignant de vente et d’achat de gaz avec l’ONEE, en novembre 2021, nous avons pu faire avancer de manière significative les discussions de financement et je suis heureux que non seulement nous ayons un vif intérêt de la part de fournisseurs de services internationaux établis, mais également d’un certain nombre de banques marocaines, ce qui souligne le potentiel et l’importance stratégique de ce projet de développement gazier marocain d’importance nationale », a déclaré Graham Lyon, président exécutif de Sound Energy.

Lire aussi | Akhannouch préside la troisième réunion interministérielle sur le projet de nouvelle Charte de l’Investissement