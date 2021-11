Sourcing local : Marjane Holding dépasse ses prévisions

Marjane Holding a annoncé avoir dépassé ses prévisions en matière de sourcing auprès des industriels locaux du textile et de l’agro-industrie, et ce, moins de sept mois après avoir paraphé un accord avec le ministère du Commerce et de l’Industrie, l’Association Marocaine des Industries du Textile et de l’Habillement (AMITH) et la Fédération Nationale de l’Agroalimentaire (FENAGRI).

L’opérateur de la grande distribution s’était engagé à continuer à développer le sourcing auprès des industriels locaux du textile et de l’agro-industrie, en vertu de cet accord, dans le cadre du Plan de relance industrielle mis en œuvre conformément aux Hautes instructions Royales.

Cet accord venait acter des engagements chiffrés du Groupe Marjane pour 2024. Pour l’agro-industrie, la part de marché du sourcing local des produits marques distributeurs doit passer de 65% en 2020 à 80% de son CA en 2024, alors que pour le textile, Marjane Holding s’est engagé à porter de 25% à 75% le sourcing Maroc d’ici 2024.



Pour l’agro-industrie, le sourcing local a atteint 68% du CA de la partie food marques propres à fin octobre et atteindra les 70% à fin 2021, selon l’opérateur. S’agissant du textile, l’objectif à fin 2021 était d’atteindre 35 % du CA textile ; un pari largement tenu puisque le sourcing local lié au textile représentera 60% du CA textile à fin 2021, toujours selon la même source.

Marjane Holding qui souligne par ailleurs s’être inscrit dans une dynamique spécifique pour contribuer à l’augmentation de la valeur ajoutée locale sur toute la chaine de valeur afin de fortifier la croissance et de créer des emplois.