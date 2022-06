Sous le regard de Vahid, coach national, le Raja reprend la main sur son destin

Lors de ce derby Raja- Wydad joué dans un stade désert pour cause de huis-clos, le score de 2 à 0 en faveur du Raja suite à deux penalties qui auraient pu ne pas être sifflés, ou pour le moins annulés pour cause de faute technique durant l’exécution par Metouali (d’autres joueurs rajaouis étant rentrés dans la surface de réparation au moment du tir) est de nature à déclencher les polémiques habituelles. Ainsi va le foot et son cortège d’émotions et de passions. Et puis la vie continue, tout passe et tout s’oublie. On retiendra cependant le principal qui reste le résultat de la rencontre et ce Raja qui grâce ou à cause des pénaltys sifflés est revenu quasiment à la hauteur du Wydad (au classement d’Al Botola Pro). On retiendra aussi que dans ce huis-clos dramatique, 2 jeunes coaches marocains s’affrontaient : Taoussi d’un côté et Regragui de l’autre.

Et ce jour-là c’est Taoussi qui s’en est tiré en patron, laissant le soin au vaincu du jour, son ami Regragui et ex adjoint de l’équipe nationale, du temps ou Taoussi en était le coach, de trouver les raisons de la défaite. Le grand public, s’il n’est ni Rajaoui ni Wydadi se réjouira de ce rebondissement au classement qui remet le Raja en course pour le titre. Le nouveau boss des verts, le ci-devant Badraoui avait promis de renverser la baraque. Pari réussi. Pour l’instant. Jeudi soir, il a triomphé mais attendons la suite. En football rien n’est jamais fini, tout recommence. Le football n’est qu’une longue suite de séquences et d’épisodes plus ou moins réussis. Il y a des jours sans et des jours avec. Le reste n’est que bavardage pseudo technico-tactique pour distraire les foules.

Le foot est cruel mais beau. Cela fait sa popularité car tout le monde y trouve son compte et est autorisé à donner son avis. Avis autorisé comme il se doit. A la fin, il n’en restera qu’un comme on dit dans un fameux jeu télévisé. Et celui-là, le vainqueur sera en fin de compte, celui qui aura su rester calme en attendant des jours meilleurs. Un peu comme Vahid qui lors de ce derby, qu’il a regardé tranquillement, a paru plus responsable que jamais. Loin des foules déchainées. Entièrement tourné vers l’avenir. L’avenir, de quoi sera-t-il fait d’ailleurs ? Cela, Dieu seul le sait…