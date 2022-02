Souss-Massa. Horizon Press lance sa Caravane des régions [Vidéo]

Lire aussi | Votre e-magazine «Challenge» du vendredi 11 février 2022 Selon l’organisateur de cette caravane, le choix de la Région Souss-Massa n’est pas anodin, car ce territoire a pu s’illustrer par l’amorce d’un certain nombre de stratégies de développement, notamment le Programme de développement urbain, le Schéma régional d’aménagement du territoire (SRAT) et aussi par la bonne marche de la déclinaison régionale du Plan d’accélération industrielle pour la période 2014-2021. Des feuilles de routes pertinentes, mais surtout ambitieuses et conçues dans la synergie, qui ont aidé la Région à amortir le choc de la crise pandémique, a estimé à ce titre le Président du Conseil régional. «Souss-Massa est à ce titre une Région chanceuse d’avoir mis sur les rails ces feuilles de route», a-t-il déclaré. Mais ce n’est pas là la seule chance de la Région, puisque l’un des faits «inédits», selon Marouane Abdelati, est la cohésion et le travail collectif mené entre les différents acteurs de la Région.

Fort du succès d’une première édition réussie de sa Caravane des régions et qui avait été couronnée par l’édition du Livre Blanc de la régionalisation, Horizon Press Group est revenu cette année avec un nouveau format et une nouvelle thématique. Afin de décrypter ce chantier national qu’est l’implémentation du Nouveau modèle de développement (NMD), à travers les 12 Régions du Maroc, Horizon Press Group a donné, mercredi dernier, le coup d’envoi de cette nouvelle édition de ses tables rondes régionales, placée sous le thème «Nouveau modèle de développement. Quelle déclinaison régionale ?». Tenue dans la Cité de l’innovation d’Agadir le mercredi 9 février 2022, la première étape a été dédiée à la Région Souss-Massa. Tenue en format hybride (présentiel et distanciel), cette table ronde a été marquée par la présence d’intervenants de grande facture au rang desquels Karim Achengli, Président du Conseil régional de Souss-Massa, Marouane Abdelati, Directeur général du Conseil régional d’investissement de Souss-Massa, Said Dor, Président de la CCIS de Souss-Massa et Mustapha Bouderka, Premier Vice-Président du conseil communal d’Agadir.

Ceci s’illustre notamment dans le cadre de la Commission régionale unifiée de l’investissement (CRUI). «Le collectif régional est très soudé. Il a même réduit ses nœuds systémiques afin de donner un élan de développement. Dans sens, la CRUI, instituée par la loi n°47-18, est un exemple parmi d’autres qui cristallise cette synergie avec tout le travail fait en back-office par l’ensemble des acteurs», a souligné le Directeur général du CRI Souss-Massa.



De son côté, Mustapha Bouderka a mis l’accent sur l’apport du PDU sur la ville d’Agadir et la Région en général. Le Premier Vice-Président du Conseil communal d’Agadir insiste ainsi sur le fait que «le citoyen doit être au cœur de toutes les politiques, à commencer par le NMD, mais aussi du PDU d’Agadir, qui traduit cette nécessité sur le terrain en plus de la déclinaison régionale du PAI et les autres stratégies qui sont en cours de préparation tels que le PDR et les PAC».



Certains obstacles demeurent néanmoins à relever pour réussir le défi du NMD. Entre autres aspects, Said Dor précise : «aujourd’hui, on dispose d’une configuration qui a permis aux pouvoirs centraux de se libérer de certaines prérogatives et de les déléguer aux Régions, ce qui est très bien pour la consolidation de la régionalisation avancée. Toutefois, cette configuration n’est pas suffisante si on veut répondre aux enjeux du Nouveau modèle de développement».



Un échange très riche et fort constructif a ainsi ponctué le temps de la table ronde tenue pour cette étape Souss-Massa, et a balisé la voie pour les prochaines escales de cette caravane