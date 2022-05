Souss Massa. Les projets de valorisation des déchets agricoles se multiplient

Moins d’un an après le lancement d’AgroTech Souss Massa, une association issue d’un partenariat public privé ayant pour but de structurer la filière de valorisation et de recyclage des déchets plastiques agricoles, les premières initiatives privées commencent à se mettre en place.

Un bon début pour une région où l’étude diligentée en 2020 par l’AgroTech Souss Massa et financée par le Conseil régional du Souss Massa, avait pointé l’existence d’un gisement annuel des déchets plastiques agricoles (DPA), issus essentiellement des cultures sous abris-serre, de l’ordre de 55.000 tonnes par an et en progression constante d’une année à l’autre ! Ce qui représente plus de la moitié des DPA émis par toutes les régions du pays.

L’objectif des différentes parties prenantes à l’initiative d’AgroTech Souss Massa, consiste à atteindre un taux de recyclages de DPA de plus de 50% à terme dans la région Souss-Massa (contre moins de 10% aujourd’hui), ce qui devra permettre la création de plusieurs milliers d’emplois locaux (contre à peine 300 salariés actuellement). D’autres acteurs locaux privés comme Samy Sud, seraient en train d’affûter leurs armes pour entrer en lice, et d’atteindre ces objectifs dès 2026.

Rappelons, que le recyclage des DPA permet d’obtenir essentiellement des granulés de plastiques qui peuvent être utilisés comme matière première secondaire dans la fabrication de nouveaux plastiques agricoles (bâches, tuyaux, goutte-à-goutte, palettes, etc.)