Sous l’égide du ministère de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts du Royaume du Maroc, la 8è édition de l’Africa Agri Forum 2022 (AAF), organisée en partenariat avec OCP Africa et avec l’appui de l’Union africaine, sera tenue sous le thème : « Souveraineté alimentaire : le temps d’agir ».

One Africa Forums (ex i-conférences) annonce la tenue de la 8e édition de l’Africa Agri Forum 2022 (AAF), les 6 et 7 décembre courant à l’hôtel Hyatt Regency Taghazout, à Agadir.

Fort du succès de ses sept précédentes éditions tenues à Abidjan, à Libreville et à Yaoundé, l’Africa Agri Forum s’invite en Afrique du Nord plus précisément à la ville d’Agadir, perle du Sud du Royaume du Maroc et véritable grenier agricole africain. La République islamique de Mauritanie a été désignée comme pays invité d’honneur, confirmant ainsi la vocation panafricaine de ce Forum. Eu égard à ses grandes ambitions de développement de son secteur agricole, le choix porté sur la République Islamique de Mauritanie comme invité d’honneur de cette 8e édition de AAF trouve toute sa pertinence.

Près de 400 acteurs clés du secteur agricole poursuivront leurs échanges afin d’identifier des pistes de solutions aux défis économiques et alimentaires mondiaux qui touchent l’Afrique au premier plan. Les participants de l’AAF 2022 trouveront à Agadir un espace de dialogue dynamique et innovant dans la manière d’aborder et d’approfondir les axes prioritaires pour le développement du secteur agricole africain, privilégiant la coopération Sud Sud, dans une atmosphère exclusive et conviviale inspirant les grands décideurs africains de la sphère gouvernementale comme du secteur privé.

En marge de cette édition, et en partenariat avec la Région Souss Massa et la CGEM, une attention particulière sera accordée à la région sous le thème : «Souss Massa, un géant agricole aux portes de l’Afrique de l’Ouest». Une série de tables rondes seront organisées spécialement pour présenter la région et ses avancées agricoles, et un pavillon dédié à Souss Massa y est aussi prévu.

« Dans un contexte international marqué par les crises écologique, énergétique, sanitaire et sécuritaire, la souveraineté alimentaire et nutritionnelle constitue un défi pressant auquel le continent africain est confronté et la Mauritanie ne fait pas figure d’exception. Le pays place l’agriculture au centre de son développement économique et social et vise la construction d’une agriculture compétitive, diversifiée et durable, capable de répondre à tous les défis socioéconomiques auxquels il doit faire face. Cette 8e édition de l’AAF est une invitation à la coopération Sud Sud, et l’occasion de mettre en exergue le modèle agricole mauritanien », a déclaré Hassan M. Alaoui, président de One Africa Forums.