Souveraineté alimentaire. Les recettes pour accélérer la montée en puissance du secteur agricole [Etude]

ID3, dans ce rapport baptisé « Post-pandémie, stress hydrique et transition écologique: quelle transition agricole pour le Maroc ? », formule en effet 5 axes permettant d’organiser la montée en puissance du secteur agricole marocain. Il s’agit de mobiliser les parties prenantes pour structurer la filière agricole, d’expérimenter en renforçant les partenariats d’innovation avec les universités et centres de recherche, d’analyser en consolidant les bonnes pratiques internationales et les innovations techniques, de réduire le gaspillage alimentaire et de neutraliser l’impact des cultures sur l’environnement en se réinterrogeant sur les choix des cultures.

Les auteurs du rapport estiment que pour anticiper l’avenir et garantir une souveraineté alimentaire, il faut une nouvelle approche qui repose sur certains piliers. On apprend ainsi qu’il est question de favoriser l’innovation et l’intelligence collective, de stopper le gaspillage alimentaire en sensibilisant les consommateurs, de renforcer les partenariats régionaux et de s’inspirer des bonnes pratiques internationales. Pour rappel, cette étude est publiée sous la direction d’Estelle Forget, experte internationale en développement durable, et avec la collaboration de Jean-Marie Samson, ingénieur agronome.

