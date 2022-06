Souveraineté industrielle. Signature de quatre conventions d’investissement dans la région de Marrakech-Safi

D’un montant global de 191 millions de dirhams , ces projets d’investissement, accompagnés dans le cadre de la Task Force Souveraineté (TFS), permettront de créer 377 emplois. « Ces projets d’investissement sont pertinents de par leur qualité et la portée stratégique des secteurs dont ils relèvent. Ils répondent à la priorité nationale de substitution aux importations, en renforçant la souveraineté alimentaire, sanitaire et industrielle de notre pays et contribuent à l’accélération de la régionalisation avancée », a déclaré M. Mezzour.

Le Ministre de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour, a procédé, vendredi 10 juin 2022 à Marrakech, à la signature de quatre conventions d’investissement avec les opérateurs des secteurs agroalimentaire, textile, plasturgie et dispositifs médicaux de la région de Marrakech-Safi.

Lire aussi | Visa Schengen. Le Maroc parmi les 5 premiers pays avec le plus de demandes déposées

Et d’ajouter: « Les PME représentent de véritables locomotives du développement dans la région, en boostant sa dynamique socio-économique, par la création d’emplois pour les jeunes et de richesses révélant son grand potentiel ». Les quatre projets d’investissement portent sur l’augmentation de capacité de production des PME signataires, à savoir, HTM Confection, IM Medicare, Plastikpack Maroc et Pet Factory Maroc, par l’acquisition d’équipements et/ou la mise en place et l’aménagement d’unités industrielles à Marrakech et El Kelâa des Sgraghna.

Au total, ce sont 77 projets industriels, d’un montant d’investissement global de 2 MMDH, financés à 93% par un capital marocain, qui ont été accompagnés par la TFS dans la région de Marrakech-Safi. Ces projets, permettant la création de 4.632 emplois et représentant un CA de 5,3 MMDH, relèvent, à près de 50%, des secteurs de l’agroalimentaire et de la chimie-parachimie. A ce jour, la TFS a reçu 1.071 projets d’investissement d’un montant global de 46.1MMDH, financés à 88% par un capital marocain, et représentant un potentiel de création de près de 250.000 emplois, de substitution à l’import d’une valeur de 62,8 MMDH et de 70,6 MMDH en chiffre d’affaires à l’export.

Lire aussi | ONEE. Un projet d’un montant de 180 MDH pour sécuriser l’eau potable au sud de Casablanca