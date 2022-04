Souveraineté numérique. La France lance France Transfert pour remplacer Wetransfer

La protection des données et la souveraineté numérique sont des sujets profondément ancrés dans les débats technologiques actuels. France Transfer est un nouveau service développé et exploité par l’État Français pour l’envoi de fichiers volumineux. Il se veut « simple et sécurisé » et adapté aux transferts entre agents de l’État et prestataires, partenaires et usagers.

Grâce à ce service, le gouvernement souhaite mettre fin à l’utilisation généralisée dans ses rangs de solutions tierces étrangères – comme l’incontournable WeTransfer – qui ne garantissent pas la sécurité de données souvent confidentielles. La seule condition préalable à l’utilisation de France transfert est que le destinataire et/ou l’expéditeur des fichiers soit un fonctionnaire du gouvernement. Il est possible d’envoyer et de recevoir jusqu’à 20 Go de données par transfert, dans la limite de 2 Go maximum par fichier. Les échanges peuvent se faire avec 100 destinataires à la fois et sont accessibles sur ordinateur, tablette ou mobile. La durée de disponibilité des données est paramétrable entre un jour et trois mois, fixée à 30 jours par défaut. Au-delà, les données sont toutes supprimées des serveurs.