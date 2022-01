Startup. Chari lève un premier tour de table valorisant l’entreprise à 100 millions de dollars

La startup marocaine Chari, spécialisée dans le e-commerce B2B , a levé une série de financements relais qui valorisent l’entreprise à 100 millions de dollars.

Fondée en 2020 par Ismael et Sophia Belkhayat, Chari permet aux propriétaires de magasins de proximité traditionnels au Maroc de commander des produits avec livraison à la clé. Elle collabore avec plus de 50 % des magasins de proximité de Casablanca, s’est étendue à la Tunisie et a annoncé en août 2021 l’acquisition de l’application mobile de vente à crédit Karny.