Startup. L’ESITH se dote d’un incubateur destiné à ses étudiants

Baptisé « ESITH Factory », cet incubateur vise à stimuler l’esprit entrepreneurial des étudiants et lauréats de l’ESITH. Il a été lancé, le 3 novembre 2022, en marge d’une rencontre placée sous le thème « L’Entrepreneuriat au Maroc: État des lieux, opportunités et solutions pour réussir ». L’ESITH Factory vise notamment à sensibiliser et accompagner les étudiants entrepreneurs en mettant à leur disposition formations, conseils et méthodologies.

Lire aussi | Haliopolis accueille son premier fabricant de phytosanitaire

« Cette initiative se veut porteuse d’espoir, d’opportunités et de réussite pour les lauréats et étudiants de l’école, qui place l’innovation au cœur de ses priorités, tant au niveau des filières de formation et de process qu’au niveau pédagogique », a assuré Mohamed Lahlou, président de l’ESITH. « Nous avons toujours cherché à maximiser les synergies, libérer la créativité et booster la performance, au niveau de nos préoccupations majeures qui sont nos étudiants, nos partenaires industriels et nos ressources humaines », a-t-il ajouté. Selon lui, l’objectif principal est d’identifier les porteurs de projets parmi les étudiants de l’école et les appuyer avec le soutien des partenaires publics et privés intervenant dans l’écosystème des startups.

Lire aussi | Forum Africain de l’Investissement hôtelier. La destination Maroc pourrait être hissée au top niveau mondial

Dans le détail, l’ESITH Factory se chargera dans un premier temps du volet de la pré-incubation des étudiants et lauréats aspirants entrepreneurs, alors que le Technopark se prédispose à poursuivre cet accompagnement au niveau de ses structures dédiées, notamment les espaces de co-working réservés aux entrepreneurs, auto-entrepreneurs et porteurs de projets.