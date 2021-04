StartUp MENA Booster lance un appel à candidature

The Next Society lance StartUp MENA Booster, un programme d’accélération qui a pour objectif d’accompagner les startups à fort potentiel de la région MENA et d’Afrique.

Ce programme cible les jeunes promoteurs dans 7 pays dont le Maroc, la Jordanie, l’Algérie, l’Egypte, le Liban, la Palestine et la Tunisie pour leur permettre l’accès au marché, l’accès au capital, franchir les frontières et faire le saut vers les marchés internationaux.

StartUp MENA Booster propose pour une durée de 4 mois aux startups innovantes, des services personnalisés, explorer de nouveaux marchés, se préparer à lever des fonds grâce à des rencontres individuelles avec des experts de premier ordre et des sessions de groupe sous forme de bootcamps. L’objectif recherché étant de faire face aux défis de la crise sanitaire et définir une feuille de route opérationnelle pour valider et faire évoluer les entreprises des bénéficiaires.

Les startups basées au Maroc pourront bénéficier jusqu’à 200.000 DH à travers le fonds Innov Invest ainsi qu’ils peuvent accéder à un prêt d’honneur au taux de 0% pouvant atteindre 500.000 DH.

L’initiative est un Programme d’accélération de StartUp Maroc, en partenariat avec Next Society, labellisé par la CCG dans le cadre du Fonds Innov Invest et cofinancé par l’UE. Les startups peuvent postuler pour être sélectionnées.