Startup.WafR assure une levée de fonds à 2,7 millions de dirhams  

WafR est une application permettant aux marques de la grande distribution de distribuer des promotions intelligentes aux épiciers en vue d’augmenter leur part de marché sur le canal traditionnel. Avec ce nouvel investissement, la startup marocaine est désormais valorisée à 73 millions de dirhams , soit plus du double de la valorisation lors du précédent tour de table. Parmi les investisseurs notables, figure Plug and Play, l’investisseur en capital-risque le plus actif de la Silicon Valley avec près de trois cents investissements réalisés chaque année et qui a notamment investi dans Dropbox, N26, PayPal et Flutterwave, la start-up la mieux valorisée d’Afrique qui a atteint trois milliards de dollars ces derniers mois.

Après une première levée de fonds de 3,5 millions de dirhams, WafR annonce avoir levé 2,7 millions de dirhams auprès de UM6P Ventures, Plug and Play ainsi que plusieurs autres business angels marocains et étrangers.

Cette levée de fonds a également vu la participation d’UM6P Ventures, le fonds d’investissement en capital risque de l’Université Polytechnique Mohammed 6 (UM6P), dont la mission est de promouvoir l’entrepreneuriat et d’accélérer l’innovation scientifique au Maroc et en Afrique. « Nous sommes heureux d’investir dans WafR, une startup à fort potentiel de croissance, et de contribuer à son développement avec le soutien de l’écosystème UM6P. WafR a bénéficié du programme d’accélération des partenaires Plug&Play, de leur financement, ainsi que des codeurs et développeurs talentueux de l’école 1337. en optimisant l’expérience client et le pouvoir d’achat des utilisateurs d’applications », déclare Yasser Biaz, directeur général d’UM6P Ventures.

« La conclusion d’un important tour de table en ces temps d’incertitude économique témoigne de la promesse que nos investisseurs voient en WafR et de sa capacité à innover dans un secteur de la distribution en plein essor », poursuit Ismail Bargach, cofondateur de WafR.

Avec un réseau de plus de 12 000 épiciers, WafR vise à atteindre 50 000 épiciers partenaires pour permettre à ses partenaires FMCG de distribuer des promotions intelligentes leur permettant de gagner des parts de marché. « Nous continuons à faire des progrès techniques et commerciaux significatifs afin de soutenir les distributeurs et les marques de produits de grande consommation », conclut Ismail Bargach.