Stations-service : Vivo Energy Maroc mise sur l’éco-responsabilité

Vivo Energy Maroc a inauguré deux stations-service autoroutières, situées au niveau des localités de Benguerir et d’Ameskroud. Une inauguration qui s’est effectuée par M. George Roberts, Directeur général de Vivo Energy Maroc et de M. Anouar Benazzouz, Directeur général d’Autoroutes du Maroc. Ces stations de nouvelle génération sont dotées d’équipements et de services éco-responsables en lien avec la stratégie «Green Energy» de Vivo Energy Maroc. Au total, elles ne créent pas moins de 50 emplois directs. Faut-il préciser que l’éco-responsabilité est au cœur de la conception de ces nouvelles stations-service Shell. Des panneaux photovoltaïques couvrant jusqu’à 30% de l’énergie nécessaire au fonctionnement de la station ont été installés. Des plateformes qui sont dotées d’unités de traitement et de recyclage des eaux usées. Des bornes de recharge électriques complètent l’offre en carburant. L’opérateur pétrolier qui précise que ces nouvelles stations-service ont été pensées comme de véritables lieux de vie. Par ailleurs, l’entreprise tient à proposer une gamme de produits et de services qui s’élargit sans cesse pour offrir à ses clients la meilleure expérience, tout en s’adaptant en permanence à leurs besoins. Une offre de restauration diversifiée est proposée. Par ailleurs, l’une des priorités phares du projet était la prise en compte de la sécurité routière, notamment celle des chauffeurs de camions. Une priorité partagée autant par Autoroutes du Maroc que Vivo Energy Maroc, qui a donné lieu à l’intégration d’un parking géant dans les plans du projet, spécifiquement pensé pour les poids lourds.