Stellar AfricaGold annonce un troisième réservoir d’or au Maroc

Il s’agit d’une troisième structure minéralisée en or avec plus d’un kilomètre de longueur et des tranchées titrant jusqu’à 5,81 g/t Au sur 4 mètres dans le quatrième programme de tranchées au projet aurifère Tichka Est au Maroc.

Maurice Giroux, vice-président à l’exploration et directeur de l’exploitation de Stellar a déclaré : » Je suis ravi de constater que le potentiel du projet Tichka s’épanouit avec la découverte d’une autre nouvelle structure au sein des permis de Tichka Est. Cette troisième structure, appelée Zone C, est située à l’est de la Zone B et présente une minéralogie, des teneurs en or et une largeur de structure similaires à celles des Zones B et A précédemment rapportées. La structure de la Zone C ajoute 1 000 mètres de minéralisation aurifère aux 1 200 mètres déjà annoncés des Structures A et B, pour un total combiné de 2 200 mètres. Cette nouvelle structure importante reste ouverte vers l’est et en profondeur. Stellar dispose d’une équipe géologique permanente au Maroc et l’exploration de la zone C est en cours. Les résultats seront publiés au fur et à mesure que les analyses seront reçues et analysées. »

Le programme de tranchées de la zone C consistait en un programme de surface de six tranchées creusées à la main d’un mètre de profondeur à travers une structure de sulfures de quartz-ankerite orientée EW avec des sulfures apparents, de la pyrite, de l’arsénopyrite, de la chalcopyrite et de l’oxyde de fer dans une unité de schiste très brisée et déformée découverte lors du programme initial d’échantillonnage des sédiments de ruisseau sur le nouveau permis.