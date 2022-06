STMicroelectronics investit plus de 2 milliards de DH dans l’extension de sa ligne de production

Avec un investissement de 2,4 milliards de DH depuis 2020, ce projet d’extension de ST, qui comprend un élargissement de la surface de production d’une superficie de 7500 m², permettra d’assurer une augmentation majeure de la capacité de production et la création de nouveaux emplois. Plus de 700 emplois, dont 100 ingénieurs, ont déjà été créés en un an et d’importants recrutements sont en cours, pour la mise en place d’une nouvelle ligne de production spécialisée dans la fabrication de produits de pointe en carbure de silicium utilisés dans les voitures électriques par les principaux constructeurs automobiles mondiaux. A cette occasion, Ryad Mezzour, ministre de l’Industrie, a fait remarquer que cette usine constitue un véritable exploit pour l’industrie électronique nationale.

Notons que ce nouvel investissement de ST à Bouskoura, le 2e plus grand site du groupe au monde, intervient dans un contexte mondial marqué par la pénurie de ce type de composants électroniques pour voitures électriques contraignant notamment les constructeurs automobiles à réduire leurs cadences de production. « Il permettra au Maroc de renforcer son positionnement dans la chaine de valeur du secteur automobile, en tant que destination privilégiée des investissements internationaux de pointe, notamment dans la mobilité électrique, et pays précurseur dans l’industrie électronique », a assuré le ministre.



« En produisant des composants électroniques compétitifs d’une qualité de classe mondiale conçus par des compétences majoritairement marocaines, le Maroc avance à pas de géant vers la concrétisation de sa souveraineté industrielle et confirme son énorme potentiel de développement répondant aux nouveaux besoins émergents tels que la voiture électrique, la 5G, les objets connectés ou l’Industrie 4.0 », a-t-il poursuivi.

De son côté, le Vice-Président Exécutif, Directeur de l’organisation Technologie et Fabrication Back-end à ST, Fabio Gualandris a assuré que les investissements réalisés pour augmenter la capacité de production et améliorer les installations, ainsi que l’important recrutement en cours, soulignent l’importance du développement de ST Bouskoura pour la croissance future de STMicroelectronics et son leadership mondial dans les produits dédiés à l’électrification des véhicules et à la transformation numérique des entreprises industrielles. Spécialisé dans l’assemblage et le test de composants électroniques, ST Bouskoura est l’un des sites les plus avancés au monde en termes d’automatisation et de technologie. Il fournit des produits répondant aux exigences de qualité les plus élevées et contribuant au leadership de STMicroelectronics des produits dédiés à l’électrification des véhicules et à la transformation numérique des entreprises industrielles.