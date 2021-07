Stratégie d’électrification. Stellantis passe à la vitesse supérieure

C’est dans le cadre d’une récente conférence digitale internationale que Stellantis a dévoilé sa stratégie globale d’électrification. Cette dernière entend miser sur des véhicules à la pointe du progrès s’agissant des marques de géant automobile. Pour parvenir à ses objectifs, il compte s’appuyer sur l’expertise en interne, mais aussi sur des partenariats et des joint-ventures pour offrir des technologies de pointe à des prix annoncés compétitifs.

«Le client reste la priorité numéro un de Stellantis et avec ce plan d’investissements de plus de 30 milliards d’euros, nous nous engageons à offrir des véhicules iconiques dont les performances, les prestations, le design, le confort et l’autonomie électrique seront en parfaite symbiose avec la vie quotidienne», a déclaré Carlos Tavares durant son allocution lors de cette conférence digitale. Et le patron de Stellantis de poursuivre : «la stratégie que nous avons présentée repose à la fois sur un montant d’investissements adéquat et sur la bonne technologie, pour arriver sur le marché au bon moment, mettant Stellantis en position d’offrir toujours plus de liberté de mouvement, de la manière la plus efficace, abordable et durable qui soit».

Du coup, ce géant automobile entend devenir le leader du marché des véhicules à faibles émissions, avec pour objectif d’ici 2030 que ces mêmes véhicules représentent plus de 70 % de ses ventes en Europe et plus de 40 % aux États-Unis. Dans cette optique, les 14 marques du groupe ont toutes été mobilisées pour proposer des offres best-in-class 100 % électriques.

Carlos Tavares qui précise également que les futurs véhicules électriques proposés par les marques du groupe répondront aux attentes de la clientèle avec 500 à 800 km d’autonomie et une capacité de recharge rapide de 32 km par minute. On apprend également que quatre plateformes adaptables ont été conçues pour les véhicules électriques avec une famille évolutive de trois modules de propulsion électrique et des packs standardisés de batteries pour couvrir toutes les marques et tous les segments.

Toujours selon Stellantis, les plateformes sont conçues pour durer longtemps via la mise à jour des softwares et hardwares. Par ailleurs, la stratégie mondiale d’approvisionnement en batteries permettra de disposer de plus de 260 GWh d’ici à 2030 et s’appuiera sur cinq «Gigafactories» en Europe et en Amérique du Nord.

«Notre stratégie d’électrification est très probablement la brique la plus importante à poser alors que nous commençons à dévoiler le futur de Stellantis six mois à peine après sa naissance» énonce Carlos Tavares. Et le Directeur général du groupe automobile multinational de conclure : «nous avons la taille requise, les compétences, l’esprit et la pérennité pour atteindre des marges opérationnelles courantes à deux chiffres, être le leader du secteur avec une efficience qui fera référence et fournir des véhicules électriques très attractifs».