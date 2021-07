Stratégie. DFSK crée un hub au Maroc pour rayonner en Afrique

Promouvoir la réforme de l’énergie automobile à travers le monde est la principale mission dont s’est investi DFSK. C’est dans le Royaume que le géant chinois de la construction automobile, conjointement avec son partenaire Auto Hall, vient d’inaugurer son «Africa Marketing & Service Center». Un hub en terre marocaine qui devrait leur permettre de conquérir le marché automobile africain.

Aujourd’hui, c’est au Maroc, grâce à son partenariat avec le groupe Auto Hall, que la joint-venture Dong Feng Sokon (DFSK) tisse sa toile en faveur de la création d’une vie mobile intelligente. En inaugurant «l’Africa Marketing & Service Center» à Casablanca, le groupe chinois et Africa Motors comptent investir le marché africain avec une offre automobile adaptée et tournée vers l’avenir.

«Aujourd’hui, notre coopération stratégique avec notre partenaire chinois DFSK vient de franchir une étape importante avec, d’une part, l’inauguration de cet Africa Marketing and Service Center qui constituera une installation modèle de la marque DFSK et contribuera à tisser un lien entre la base de DFSK Maroc et le reste des distributeurs en Afrique pour la vente, le service et la formation», s’est exprimé devant la presse nationale et d’éminentes personnalités présentes dans le cadre d’une cérémonie d’inauguration Abdellah El Mouadden.

Pour officialiser le lancement de la marque SERES et de l’Africa Marketing & Service Center, d’éminentes personnalités ont effectué le déplacement dont M. Li Changlin, Ambassadeur de la République Populaire de Chine au Maroc et M. Abdellatif Guerraoui, PDG du Groupe Auto Hall.

Et le Directeur général d’Africa Motors de poursuivre : «d’autre part, cet événement est tout aussi important puisqu’il s’agit du lancement en avant-première au Maroc de la gamme de la voiture électrique SERES. C’est pour nous une fierté d’avoir été choisi par DFSK afin de préparer la transition technologique et l’avenir de sa voiture électrique SERES, faisant ainsi de Casablanca une plateforme régionale».

Le staff d’Africa Motors et l’Africa Marketing & Service Center nourrissent de grandes ambitions dans le Royaume.

Faut-il préciser que le franchissement de cette étape constitue selon le staff de l’importateur de DFSK, la conséquence logique d’un partenariat fructueux qui a débuté courant 2014 et qui n’a eu de cesse de se renforcer au fil des années. Un véritable succès qui, selon M. El Mouadden, est dû «aux efforts considérables qu’Africa Motors et le groupe Auto Hall ont déployés, en proposant notamment aux consommateurs marocains des produits de qualité adaptés à leurs besoins et à des prix très attractifs, et ce, tant pour les véhicules utilitaires que pour les voitures particulières. «Un service de proximité comptant un réseau de plus de 50 succursales s’étalant sur tout le Royaume a grandement contribué à cette réussite», précise Hamid Benkirane, Directeur commercial et marketing d’Africa Motors.

Hamid Benkirane, Directeur commercial et marketing d’Africa Motors, Abdellah El Mouadden, DG d’Africa Motors et Abdelouahab Ennaciri, Directeur général de SCAMA.

A noter que l’exercice commercial 2020 pour DFSK s’est révélé une année prolifique dans le Royaume, d’autant que la marque chinoise demeure le leader du segment des véhicules utilitaires légers grâce à 3 500 unités vendues. Sans compter qu’elle a fait également ses premiers pas dans le marché des véhicules particuliers en lançant avec succès au mois de février de l’année dernière, la Glory 580 et la Glory IX5.

Une plaque commémorative célébrant la naissance de l’Africa Marketing & Service Center a été dévoilée durant la cérémonie de lancement.

Il faut dire que «l’Africa Marketing & Service Center» de DFSK, qui se situe à Casablanca, bénéficie de l’expérience centenaire du Groupe Auto Hall, mais aussi de la position du Maroc et des accords de libre- échange existant pour aller à la conquête de l’Afrique. Par ailleurs, une équipe dédiée se chargera de développer l’activité du géant chinois dans le reste du continent.